Lega Avellino | Basta slogan servono proposte serie

La Lega di Avellino ha annunciato che durante la prossima campagna elettorale si concentrerà su proposte concrete e realizzabili, evitando slogan vuoti. In una dichiarazione, il partito ha sottolineato l'importanza di presentare programmi chiari per rispondere alle esigenze della città. La posizione è stata comunicata in un momento in cui si avvicinano le elezioni amministrative, con l’obiettivo di focalizzarsi sui contenuti piuttosto che su retoriche.

“Intendiamo condurre una campagna elettorale di contenuti. Avellino non ha bisogno di slogan, ma di programmi concreti e realizzabili. Il nostro partito darà il proprio apporto di idee e proposte alla lista Liberi e Forti e all’intera coalizione guidata da Gianluca Festa.” Così Maria Elena.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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