Caldo e lavoro turni all’alba Alla Zanasi ’cooling break’ con acqua e sali minerali

Alle cinque del mattino, a Maranello, le temperature sono ancora elevate, mentre il lavoro inizia presto. I dipendenti della Zanasi devono affrontare turni all’alba, con temperature che non calano molto durante la notte. Durante le pause, vengono forniti acqua e sali minerali per affrontare il caldo. Le notti di questa estate sono caratterizzate da temperature tropicali che rendono difficile il riposo notturno.

Alle cinque del mattino Maranello dorme ancora, ma il termometro no: le notti tropicali di questa estate non concedono vere tregue, solo qualche grado in meno. Ed è proprio a quell’ora, la più clemente della giornata, che nelle cabine di verniciatura della Carrozzeria Zanasi si accendono le luci. I verniciatori infilano le tute e cominciano a lavorare sulle scocche dei bolidi più invidiati e desiderati al mondo, le Ferrari. Il turno all’alba è la risposta di un’azienda storica della Motor Valley alle ondate di calore che mettono alla prova imprese e lavoratori del cuore manifatturiero modenese. Il motivo è semplice e implacabile: le cabine forno aspirano l’aria dall’esterno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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