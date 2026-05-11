Caldo cooling break pressing e incidenza dei corner | ecco che Mondiali saranno

Durante i Mondiali, si sono osservati momenti di caldo intenso che hanno portato all’uso delle pause di raffreddamento, mentre il pressing e le situazioni di corner hanno giocato un ruolo importante in alcune fasi delle partite. Tra gli esperti coinvolti nello studio tecnico ci sono ex calciatori e portieri con esperienza internazionale, che analizzano le dinamiche delle gare e le strategie adottate sul campo.

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Che Mondiale sarà? A 31 giorni dalla gara di apertura dell'Azteca di Città del Messico tra padroni di casa e il Sudafrica, sono milioni i tifosi che se lo domandano nel mondo. A provare a rispondere ci hanno pensato alcuni degli ex giocatori che fanno parte del Technical Study Group della Fifa, il gruppo di lavoro che analizzerà, attraverso fino a 15mila dati a partita, tutte le 104 sfide dei Mondiali 2026. Uno studio che si terrà sia in diretta, dallo stadio, che in differita, davanti ai monitor, e che servirà a definire in che direzione tattica sta andando il mondo del calcio. Tutti i dati saranno poi a disposizione di ogni singolo tifoso sul sito www.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Caldo, cooling break, pressing e incidenza dei corner: ecco che Mondiali saranno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Italia, Gattuso prepara i convocati per gli spareggi dei Mondiali: ecco quanti juventini ci sarannodi Redazione JuventusNews24Italia, Gattuso prepara la lista dei convocati per centrare la qualificazione ai Mondiali con alcuni giocatori della... Euro 2028, i prezzi dei biglietti saranno più accessibili dei MondialiI prezzi dei biglietti per Euro 2028 dovrebbero essere più accessibili rispetto a quelli per i Mondiali 2026.