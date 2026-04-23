Mercoledì sera, l’artista ha tenuto il suo ottavo concerto in carriera presso l’Unipol Forum di Milano. La serata ha visto la presenza di numerosi fan, con momenti di nostalgia e nuovi brani eseguiti dal vivo. L’evento ha attirato un pubblico vario, desideroso di ascoltare sia successi passati che novità musicali. La performance si è svolta senza particolari imprevisti, lasciando soddisfatti gli spettatori presenti.

? Cosa sapere Tommaso Paradiso ha tenuto l'ottavo concerto della carriera mercoledì all'Unipol Forum di Milano.. Il tour proseguirà a Torino prima delle tappe previste a Bologna, Padova, Firenze e Napoli.. Mercoledì 22 aprile, l’Unipol Forum di Milano ha ospitato l’ottavo concerto della carriera di Tommaso Paradiso, un evento che ha il cantautore romano confrontarsi con un pubblico eterogeneo durante una serata caratterizzata da un forte legame emotivo e momenti di ironia. Il palcoscenico milanese è stato teatro di un viaggio musicale che ha attraversato diverse fasi della produzione dell’artista, partendo dall’esordio con Sensazione stupenda per arrivare ai brani più recenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tommaso Paradiso conquista Milano: tra nostalgia e nuovi sali minerali

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