Calciomercato Roma Soulé resta in uscita | Gasperini traccia la linea
La Roma mantiene incertezza sulla cessione di Matias Soulé, nonostante l’intenzione di completare alcune uscite entro giugno. La linea della società non è cambiata a inizio luglio e il futuro del calciatore resta da definire. Il tecnico della squadra ha tracciato una linea chiara, senza modificare le strategie di mercato. La situazione sul fronte offensivo non ha subito variazioni rispetto alle indicazioni precedenti.
L’inizio di luglio non ha modificato le linee guida della Roma per la gestione del reparto offensivo. Nonostante l’intenzione iniziale della dirigenza fosse quella di definire alcune cessioni entro la fine di giugno, la posizione di Matias Soulé rimane incerta. L’attaccante argentino viene valutato come un profilo sacrificabile per il mercato a causa del profondo rinnovamento tecnico richiesto dall’allenatore Gian Piero Gasperini per la prossima stagione. Le richieste del tecnico per l’attacco. Le strategie di mercato della società giallorossa rispondono a precise indicazioni dell’allenatore. Gasperini ha espresso la necessità di disporre di esterni d’attacco con caratteristiche differenti rispetto a quelle del classe 2003, riducendo le possibilità di un suo impegno stabile nell’undici titolare. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Segui gli aggiornamenti su Roma.
Calciomercato Roma Svolta Friedkin! Roma da Champions!
Notizie e thread social correlati
Calciomercato Roma, Gasperini sceglie Nusa: Soulé può partireNell’ambito del calciomercato, si fa strada la decisione del tecnico di indicare Nusa come possibile nuovo acquisto per la squadra.
Leggi anche: Calciomercato Roma: perché Gasperini potrebbe avallare la cessione di Matias Soulé. Motivi e retroscena
Temi più discussi: Calciomercato Roma, parla l'agente di Soulé: Matias resta a Roma, non abbiamo rifiutato nulla; Calciomercato Roma 2026/2027: acquisti, trattative e cessioni; Greenwood-Roma, scatta lo sprint: Soulé può finanziare il colpo, il Marsiglia resta sotto pressione; Soulé aspetta la Roma: l’argentino vuole restare, ma il mercato può cambiare tutto.
Calciomercato Roma, Soulé resta in uscita: Gasperini spinge per Greenwood e Tresoldi, Garnacho resta sullo sfondo facebook
Nuovo articolo su sportivo24 #calcioseriea #calciomercato : Soulé resta alla Roma: l’agente smentisce le voci di mercato sportivo24.it/notizie/calcio… x.com
Roma, futuro Soulé in bilico: l’Al-Ahli insiste ma l’argentino frenaLa Roma lavora al rinnovo di Paulo Dybala mentre valuta la cessione di Matías Soulé. Interesse dall’Al-Ahli, ma l’argentino non apre all’Arabia. tuttojuve.com
Calciomercato Roma, Juventus su SouléDopo due stagioni ricche di alti e bassi alla Roma, Matias Soulé è stato individuato come uno dei potenziali sacrificati sull’altare del fair play finanziario. Dopo i tanti sondaggi dall’estero, le ul ... calciomercato.it