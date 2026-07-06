Calciomercato Roma Soulé resta in uscita | Gasperini traccia la linea

Notizia in breve

La Roma mantiene incertezza sulla cessione di Matias Soulé, nonostante l’intenzione di completare alcune uscite entro giugno. La linea della società non è cambiata a inizio luglio e il futuro del calciatore resta da definire. Il tecnico della squadra ha tracciato una linea chiara, senza modificare le strategie di mercato. La situazione sul fronte offensivo non ha subito variazioni rispetto alle indicazioni precedenti.