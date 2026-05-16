Ultimissime Inter LIVE | la cessione di Stankovic finanzia il colpo Nico Paz? Intanto arrivano novità su Dumfries

Nella giornata di oggi, le notizie più recenti riguardano il mercato dell’Inter, con l’attenzione rivolta alla cessione di un giocatore chiave, che avrebbe permesso di finanziare l’acquisto di Nico Paz. Contestualmente, sono arrivate novità su Dumfries, che potrebbero influenzare le prossime decisioni della società. Le fonti ufficiali confermano le indiscrezioni, mentre i tifosi seguono con attenzione gli sviluppi di queste trattative in corso. La situazione rimane in evoluzione e le novità vengono aggiornate in tempo reale.

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