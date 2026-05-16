Ultimissime Inter LIVE | la cessione di Stankovic finanzia il colpo Nico Paz? Intanto arrivano novità su Dumfries
Nella giornata di oggi, le notizie più recenti riguardano il mercato dell’Inter, con l’attenzione rivolta alla cessione di un giocatore chiave, che avrebbe permesso di finanziare l’acquisto di Nico Paz. Contestualmente, sono arrivate novità su Dumfries, che potrebbero influenzare le prossime decisioni della società. Le fonti ufficiali confermano le indiscrezioni, mentre i tifosi seguono con attenzione gli sviluppi di queste trattative in corso. La situazione rimane in evoluzione e le novità vengono aggiornate in tempo reale.
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di SABATO 16 MAGGIO. Mercato Inter, rebus fasce: le mosse per Dumfries, il sogno Palestra e il nodo Carlos Augusto. Mercato Inter, se parte Dumfries sarà assalto a Palestra, mentre si valuta il futuro di Diouf, Luis Henrique e Carlos Augusto Mercato Inter, rebus Stankovic: la strategia tra Premier League e il sogno Nico Paz. 🔗 Leggi su Internews24.com
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