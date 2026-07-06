Rafael Leão e il Milan sono vicini a separarsi, secondo quanto riferito da un esperto di mercato. Nei giorni scorsi, sembrava che il giocatore fosse molto vicino a firmare un prolungamento di contratto con il club, ma ora si parla di un possibile addio. La trattativa tra le parti sembra essersi interrotta, lasciando in sospeso il futuro dell’attaccante portoghese.

Una doccia fredda per il popolo rossonero, o forse no. Quello che fino a poco tempo fa sembrava un rapporto pronto blindarsi, oggi sembra essere arrivato al capolinea: Rafael Leão e il Milan stanno andando verso i saluti. Milan, i retroscena di Moretto su Leao. A parlare e a svelare i retroscena della rottura tra il portoghese il club rossonero è stato il noto esperto di mercato Matteo Moretto che, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha voluto parlare di alcuni dettagli molto importanti che dipingono un quadro inaspettato. Secondo quanto riferito da Moretto, tra gennaio efebbraio Leao è stato molto vicino a rinnovare il... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Calciomercato, il retroscena di Moretto: "Leao è stato molto vicino a prolungare il contratto con il Milan"

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