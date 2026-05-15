Lazio Sarri aria di addio | lo strappo con Lotito e le ombre del calciomercato I 3 nomi per sostituirlo

La Lazio si prepara a cambiare allenatore al termine della stagione, poiché il rapporto tra l’allenatore e la società si sarebbe deteriorato, secondo quanto si apprende. La decisione di separarsi sembra ormai certa, con alcune voci che indicano una rottura con il presidente del club. Sul tavolo ci sono tre nomi come possibili sostituti, mentre le trattative e le indiscrezioni di mercato continuano a circolare. La squadra si avvia così verso un nuovo capitolo tecnico.

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