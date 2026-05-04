Roma-Fiorentina calciomercato bollente | da Dodo a Paratici

Nella serata di oggi si gioca la partita tra Roma e Fiorentina, un match che tiene banco anche nel calciomercato estivo. Le trattative tra le due società sono intense, con alcuni giocatori sul tavolo delle trattative e nomi di spicco che circolano tra le voci di mercato. La finestra di mercato si avvicina e le società sono al lavoro per rinforzare le proprie rose in vista della prossima stagione.

La sfida di questa sera tra Roma e Fiorentina promette di estendersi ben oltre i confini del rettangolo verde, proiettandosi verso una sessione estiva che si preannuncia come un vero e proprio terremoto sportivo per entrambi i club. Secondo quanto riportato dall’edizione fiorentina de La Repubblica, se in riva all’Arno la salvezza ormai acquisita spinge la dirigenza verso una ricostruzione totale dell’organico, a Trigoria il clima è altrettanto elettrico. Dopo l’allontanamento di Claudio Ranieri e il progressivo isolamento di Ricky Massara, Gian Piero Gasperini sembra aver assunto il ruolo di unico referente per l’area tecnica, individuando proprio nei profili gigliati le pedine fondamentali per il nuovo scacchiere giallorosso.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Fiorentina, calciomercato bollente: da Dodo a Paratici Notizie correlate Calciomercato Fiorentina, Paratici guarda alla Spagna: nuovo obiettivo per il centrocampo, può arrivare a zero!Calciomercato Fiorentina, Paratici guarda alla Spagna: nuovo obiettivo per il centrocampo, può arrivare a zero! Calciomercato Inter: Calhanoglu a un... Calciomercato Roma, Wesley non basta: caccia a Dodo e BelghaliLa vittoria della Roma a Bologna ha confermato una verità tattica ormai inconfutabile per il finale di stagione giallorosso: l’imprescindibilità di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Probabili formazioni Roma-Fiorentina: chi gioca titolare e le ultime su Dybala, Malen, Soulé, Gudmundsson e Kean; Roma-Fiorentina, Olimpico bollente: presenti quasi 60mila tifosi; Asse Roma-Fiorentina: il mercato prende una direzione precisa; Roma, asse caldo con la Fiorentina: tre nomi nel mirino di Gasperini. Roma-Fiorentina pronostico e quote: i 'giallorossi' si avvicineranno alla zona Champions?Scopri il pronostico su Roma-Fiorentina con un focus sulla chicca dell'esperto sulle quote risultato esatto del match decisivo per i giallorossi per avvicinarsi alla zona Champions. calciomercato.com Serie A, dove vedere Roma-Fiorentina in tv e streaming: canale, orario, formazioniRoma-Fiorentina è il posticipo che chiude la trentacinquesima e quartultima giornata di campionato in Serie A. Reduci dalla vittoria per 2-0 a Bologna, i giallorossi si presentano a questa sfida al se ... calciomercato.com Roma-Fiorentina - Le probabili formazioni dei quotidiani #ASRoma #RomaFiorentina #SerieA x.com ROMA-FIORENTINA: le probabili formazioni dei quotidiani Torna Koné dal 1'. Pisilli in vantaggio su Dybala per un posto con Malen e Soulé https://tinyurl.com/32mfcfxf - facebook.com facebook