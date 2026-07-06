A Punta Marina, un artigiano lavora da quarant’anni nel suo laboratorio, tirando a mano l’impasto dei bomboloni. I movimenti sono precisi e ripetuti, frutto di una lunga esperienza. Accanto a questa attività, crea sculture di zucchero ispirate a figure come Lucio Dalla e Riccardo Muti, utilizzando cacao e zucchero come materiali artistici. La sua passione si manifesta attraverso dettagli e tecniche che richiedono manualità e dedizione.

Punta Marina (Ravenna), 6 luglio 2026 – L’impasto dei bomboloni tirato a mano, quei movimenti che conosce a memoria e che da quarant’anni ripete tutti i giorni dentro il suo laboratorio. Questa volta, però, li ha eseguiti a ritmo di musica, sul palco del Teatro Alighieri. Tra gli artigiani di ’OperaPaese Working Class’ che hanno preso parte allo spettacolo di Ravenna Festival, c’era anche Claudio Ianiero, titolare della Pasticceria Cacao di Punta Marina, che quest’anno festeggia i quaranta anni di attività. Un 2026 che lo ha visto non solo esibirsi davanti al pubblico, ma l’ha trasformato anche in una ’guida’ per i giornalisti internazionali arrivati sulla località balneare per riprendere i pavoni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cacao e l’arte per i golosi. Da Lucio Dalla a Riccardo Muti: “Le mie sculture di zucchero”

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