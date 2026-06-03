Durante una manifestazione a Ravenna, il maestro Riccardo Muti si è commosso ricordando Minghetti, morto nell’incendio di Crans-Montana. Ha descritto l’incendio come un “orrendo incendio” causato da colpevolezza, superficialità e delinquenza di altri. Muti ha dedicato un momento di riflessione alla memoria di Minghetti, nel giorno dedicato ai cori, senza aggiungere commenti ulteriori.

Il maestro Riccardo Muti ha voluto dedicare, ieri 2 giugno, un momento di profonda commozione durante la giornata dedicata ai cori al Palazzo Mauro De André di Ravenna. Tra il pubblico presente in sala sedeva Massimo Minghetti, padre di Riccardo, uno dei giovani di soli 16 anni che ha perso la vita nella tragedia dell’incendio di Crans-Montana. Ad accompagnare questo momento, anche il coro di Roma, che aveva già cantato in occasione dei funerali del ragazzo. “ Il padre Massimo trova nella musica, nella figlia e nel resto della famiglia il conforto necessario ad affrontare una tragedia così immane”, ha dichiarato il Maestro, visibilmente emozionato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Riccardo Muti commosso per Minghetti, morto nella strage di Crans-Montana: “Un orrendo incendio, causato dalla colpevolezza, dalla superficialità e dalla delinquenza di altri”

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