Più di 3.500 voci da tutta Italia per il grande coro con Riccardo Muti

Oltre 3.500 persone provenienti da tutta Italia si sono radunate per un grande coro diretto da Riccardo Muti. La manifestazione si è svolta a Ravenna il 2 giugno 2026, con partecipanti di varie età e provenienze. Muti aveva annunciato l’intenzione di ripetere l’evento il prossimo anno, dopo il riscontro positivo della prima edizione. La giornata ha visto un intenso coinvolgimento di coristi e pubblico.

Ravenna, 2 giugno 2026 – Riccardo Muti lo aveva promesso lo scorso anno, alla prima edizione: “Visto il successo anche inaspettato, stiamo pensando che forse potremmo continuare anche il prossimo anno”, aveva detto. E così è stato. Ieri e oggi al Pala De André di Ravenna si sono dati appuntamento 3546 coristi di tutte le regioni italiane per la seconda edizione di “Cantare amantis est”, la straordinaria 'chiamata alle arti' del Maestro nell'ambito di Ravenna Festival, un invito a cantare insieme e a condividere un momento di comunità nella bellezza della musica. Alla prima edizione avevano risposto in 3116, quest'anno sono stati ancor di più: 459 cori (professionali o amatoriali), 696 coristi individuali, 116 voci bianche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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