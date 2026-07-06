Buckingham Palace ha deciso di non ospitare più il principe Harry, che non soggiornerà in una residenza reale. La decisione segue il fatto che il principe ha accettato un invito oltre il termine stabilito. Successivamente, per motivi di sicurezza, gli è stato negato l’accesso al territorio della residenza. La situazione si è evoluta dopo che sembrava tutto già pianificato, con il palace che ha interrotto ogni accordo di ospitalità.

Poi, quando tutto sembrava pianificato, è arrivata la svolta. Per le ben note ragioni di sicurezza, che continuano a essergli negate sul suolo britannico da quando lui e la moglie hanno lasciato il ruolo di working royal, il duca di Sussex avrebbe fatto marcia indietro, comunicando che il viaggio sarebbe stato effettuato da solo, senza moglie né figli, i quali potrebbero eventualmente raggiungerlo in un secondo momento della visita (non è stato precisato quando). Secondo fonti vicine al duca, quest'ultima settimana sarebbe stata particolarmente difficile, con Harry descritto da alcuni come «profondamente provato» dalla situazione. Lo... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Buckingham Palace chiude le porte al principe Harry che non soggiornerà in una residenza reale. «Ha accettato l’invito oltre la scadenza massima fissata»

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Buckingham Palace 'stands ready to support' police in Andrew inquiries | BBC News

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