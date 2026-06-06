Il 7 aprile scorso, una persona disabile è stata aggredita in via Monsignor Tondelli, vicino alla stazione storica di Reggio Emilia. Le indagini dei carabinieri si stanno per concludere e hanno portato all’emissione di un divieto di dimora per un uomo ritenuto coinvolto come palo. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle modalità dell’aggressione o sulle eventuali altre persone coinvolte.

Gli accertamenti sull’aggressione brutale ai danni di una persona ’fragile’, avvenuta il 7 aprile scorso in via Monsignor Tondelli nella zona della stazione storica di Reggio Emilia, si stanno ormai completando, consentendo ai carabinieri di poter chiudere finalmente il caso. Dopo aver arrestato un 28enne accusato della rapina a un pensionato invalido al 100%, costretto sulla sedia a rotelle, i militari dell’Arma sono risaliti anche al presunto complice, un trentenne a sua volta sottoposto a misura cautelare ordinata dal tribunale reggiano. Il 28enne, di origine egiziana, era stato raggiunto pochi giorni dopo i fatti contestati dall’ordinanza di custodia un carcere, oltretutto mentre era già in cella a Parma per un altro reato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rapinarono disabile in stazione. Divieto di dimora per il ’palo’

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