Brozovic ha lasciato l’Al Nassr. La sua possibile firma con la Juventus viene valutata come un’opzione, anche se comporta rischi. La decisione dipende da negoziati ancora in corso e dalle condizioni contrattuali. La pista non è ufficiale e non ci sono conferme definitive. La conclusione dell’accordo potrebbe influenzare il mercato di gennaio, ma al momento non ci sono dettagli concreti.

di Francesco Spagnolo Brozovic ha ufficialmente lasciato l’Al Nassr e per lui si potrebbe aprire la pista Juventus. Una scommessa che ha diversi rischi. Il futuro di Marcelo Brozovic ritorna ad essere incerto. Attraverso i propri canali ufficiali, l’ Al-Nassr ha infatti annunciato la separazione consensuale dal centrocampista croato. Con la naturale scadenza del contratto, l’avventura in Arabia Saudita del croato si conclude definitivamente. Oggi il regista si ritrova sul mercato da parametro zero, una condizione che lo rende immediatamente uno dei pezzi pregiati e più desiderati della sessione estiva di calciomercato. Il croato è ora pronto a valutare con estrema attenzione le migliori proposte per dare inizio alla prossima, e forse ultima, fase della sua gloriosa carriera in Europa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Brozovic lascia l’Al Nassr, il legame con Spalletti lo rende un’occasione per la Juventus?

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