Dopo la scadenza del contratto, l’esterno inglese è diventato svincolato e ora è senza squadra. In passato, il giocatore è stato collegato a diverse squadre italiane, tra cui Juventus, Roma e Inter.

di Alberto Petrosilli L’esterno inglese Sancho è libero dopo la fine del contratto: in passato era stato accostato a Juventus, Roma e anche ai nerazzurri. Jadon Sancho e il Manchester United si separano ufficialmente. Come riportato da Fabrizio Romano, l’avventura dell’esterno offensivo inglese con i Red Devils è arrivata al capolinea e il giocatore è ora libero di scegliere la sua prossima destinazione senza alcun costo di trasferimento. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter La conclusione del rapporto contrattuale rende infatti Sancho un parametro zero, una situazione che potrebbe attirare l’interesse di numerosi club europei alla ricerca di qualità ed esperienza internazionale. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Sancho lascia il Manchester United: ora è svincolato, occasione di mercato anche per l’Inter?

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Sancho COOKED Milner . Manutd vs Liverpool 2022.

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Il Manchester United conferma l'uscita di Jadon Sancho al termine del contratto reddit

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