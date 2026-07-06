Dopo tre minuti di combattimento, Brie Bella si è detta arrabbiata per il breve tempo concesso sul ring durante l’ultimo episodio di SmackDown. La wrestler aveva chiesto un match singolo da tempo, ma l’incontro con Lainey Reid si è concluso rapidamente. La durata dell’incontro ha lasciato la wrestler delusa, secondo le sue dichiarazioni post-evento.

Brie Bella ha finalmente ottenuto il match singolo che chiedeva alla WWE da tempo, ma la soddisfazione è durata poco: al suo incontro con Lainey Reid a SmackDown sono stati concessi appena tre minuti circa. Nel suo podcast, la Bella ha ammesso di esserci rimasta male, pur dicendo di aver capito le ragioni della federazione. Il match singolo che Brie Bella chiedeva da tempo alla WWE. Da diverso tempo Brie Bella spingeva per avere un incontro individuale, una richiesta che ha finalmente trovato risposta con il match contro Lainey Reid andato in scena a SmackDown. A raccontare i retroscena è stata la diretta interessata nel podcast The Nikki and Brie Show, dove ha ripercorso l’intera vicenda dall’entusiasmo iniziale alla delusione successiva. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Brie Bella dopo SmackDown: “Ero incazzata per il poco tempo sul ring concessoci”

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Brie Bella had to teach Fatal Influence a lesson

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