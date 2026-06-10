Nikki Bella, ex wrestler e membro della WWE Hall of Fame, spera di tornare a competere sul ring entro giugno. La wrestler ha dichiarato di incrociare le dita e di puntare a un rientro nel corso di questo mese. Non sono state fornite ulteriori dettagli sul suo stato di salute o sui tempi precisi del ritorno. La sua possibile partecipazione alle prossime competizioni non è ancora confermata.

La WWE Hall of Famer, Nikki Bella, incrocia le dita e spera di poter tornare a lottare sul ring nel corso di questo mese. Nikki è ferma ai box a causa di un infortunio alla caviglia subito durante un match di coppia contro Charlotte Flair e Alexa Bliss nell’episodio di Friday Night SmackDown del 27 marzo 2026. In origine avrebbe dovuto fare squadra con Brie Bella e partecipare a un Fatal 4-Way Match valido per il WWE Women’s Tag Team Championship durante la prima serata di WrestleMania 42. Alla fine, però, Nikki non ha potuto prendere parte allo Showcase degli Immortali. Al suo posto è intervenuta Paige, che insieme a Brie è riuscita a conquistare i titoli di coppia femminili. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Nikki Bella prepara il comeback: “Spero di tornare sul ring entro giugno”

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