Smackdown 05.062026 | proseguono i King and Queen of the Ring

Il 5 giugno 2026 si è svolta a Bologna l’ultima puntata italiana di SmackDown, dedicata ai King and Queen of the Ring. La trasmissione ha visto la conclusione delle competizioni e la partecipazione di numerosi wrestler. La puntata è stata trasmessa in diretta e poi è terminata con l’annuncio del ritorno negli Stati Uniti, previsto a partire dalla settimana successiva.

Benvenuti all’analisi di SmackDown del 5 maggio a Bologna, ultima puntata italiana di WWE, che da settimana prossima tornerà (purtroppo) negli USA. A seguito del finale controverso del match di Clash in Italy, apre lo show Gunther, che promette di non avere pace finp a che non avrà ricevuto ciò che gli spetta: un rematch al WWE Championship di Cody Rhodes. Si presenta Cody Rhodes, pronto a discuterne. Anche Sami Zayn si reca nell’arena, che discute e vuole avere un ruolo centrale nella questione considerando sia i precedenti con Cody sia quello di Wrestlemania XL contro Gunther. Dopo una rissa tra i 3, Cody offre una tregua al canadese, che rifiuta e se ne va Backstage: The Miz, in chiamata con Kit Wilson, si trova davanti agli esperimenti di Danhausen e trova il corpo coperto di uno pseudo-Frankestein. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Smackdown 05.06.2026: proseguono i King and Queen of the Ring

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WWE , 2026 | Eventually oba femi comes back in anger and attacks brutally in Brock Lesnar

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