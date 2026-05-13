Blocco treni ad Afragola | Nave attacca Salvini | ‘Venga a vedere

Nella stazione di Afragola si è verificato un blocco dei treni che ha causato disagi ai pendolari. Un esponente politico ha invitato il ministro dell’interno a visitare il sito, commentando le difficoltà legate ai circa 1300 cantieri presenti nella zona. La stazione, spesso definita una “cattedrale nel deserto”, si trova coinvolta in questa paralisi dei servizi ferroviari, che ha attirato l’attenzione dei media locali.

? Punti chiave Come influiscono i 1300 cantieri sulla paralisi dei treni ad Afragola?. Perché la stazione di Afragola è definita una cattedrale nel deserto?. Chi deve rispondere dei disagi subiti dai pendolari stamattina?. Quali sono le reali conseguenze del blocco sulla mobilità quotidiana?.? In Breve Il senatore M5S Luigi Nave contesta i 1300 cantieri citati dal ministero.. Disagi critici per i pendolari ad Afragola dopo le ore 8.30 di mercoledì.. Mancanza di parcheggi e collegamenti metropolitani isolano lo scalo di Napoli.. Nave critica il progetto del ponte sullo Stretto e la gestione del governo.. Il senatore Luigi Nave ha lanciato un attacco durissimo contro Salvini, suggerendo che il ministro dei Trasporti dovrebbe visitare la stazione di Napoli Afragola dopo i gravi disagi registrati stamattina sulla rete dell’Alta velocità.🔗 Leggi su Ameve.eu

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