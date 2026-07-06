Confrontando le storie Instagram del rapper e della stilista non ci sono dubbi. Bresh ha pubblicato via social un selfie allo specchio in cui indossa una precisa t-shirt bianca, mentre festeggia la fine del primo concerto nel backstage, scrivendo: «Prima andata». Ed ecco che la stessa t-shirt spunta anche nelle storie di Angelica Montini, che volutamente taglia il viso di chi la indossa, lasciando però davvero poco spazio per il dubbio. Se la presenza della stilista al concerto di Bresh non basta da sola per svelare il loro legame, è anche vero che negli ultimi mesi i due sono stati visti spesso insieme. Le prime indiscrezioni sulla loro relazione arrivano a fine marzo, quando Angelica e Bresh hanno partecipato insieme a un gruppo di amici al concerto di Ernia al Forum di Assago. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Bresh e Angelica Montini, pronti a ricominciare insieme oltre i gossip?

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