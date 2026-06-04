Gossip su Bresh e Angelica Montini l’ex e amante di Fedez | insieme al mare amore in vista?
Bresh e Angelica Montini sono stati avvistati insieme al mare, alimentando le voci di una possibile relazione. La cantante ha pubblicato un messaggio sui social, parlando di un “giro di boa” e di musica nuova, senza confermare ufficialmente nulla. La presenza al mare e le parole condivise hanno acceso l’attenzione dei fan sulla coppia, che negli ultimi tempi è finita sotto i riflettori per il passato legame tra Montini e Fedez.
“Domani notte sarà un altro giro di boa verso un’altra rotta. Non vedo l’ora che tutta la musica nuova sia anche vostra cari miei”. Con queste parole, affidate a una storia Instagram, Bresh ha regalato ai fan un doppio colpo di scena: l’annuncio del suo atteso ritorno musicale e la conferma implicita della sua nuova relazione. Sullo sfondo della foto, un mare limpido incorniciato da un promontorio. Pochi minuti dopo, sul profilo della stilista Angelica Montini è comparso lo stesso identico panorama di Bresh, accompagnato dalle note di “Poco sole” di Ornella Vanoni: “Ma sulla spiaggia, sai, ci siamo solo noi”. Un verso che sembra la conferma definitiva dei pettegolezzi degli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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