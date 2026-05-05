Nelle ultime settimane si sono diffuse voci di un possibile flirt tra il rapper Bresh e una donna avvistata nelle Cinque Terre. La donna in questione è Angelica Montini, nota anche per essere stata coinvolta in un caso mediatico con il cantante Fedez. Le foto e le testimonianze raccolte indicano un incontro tra i due in un contesto di relax, senza ulteriori dettagli ufficiali. La vicenda ha attirato l’attenzione di vari media locali e social network.

? Cosa scoprirai Chi è la donna avvistata con Bresh nelle Cinque Terre?. Come si collega il nome di Angelica Montini al caso Fedez?. Perché la rottura con Elisa Maino è iniziata a gennaio?. Quali nuovi dettagli rivelerà la docu-serie Netflix sui Ferragnez?.? In Breve Rottura con Elisa Maino ipotizzata a gennaio dopo assenza al suo compleanno.. Elisa Maino eliminata da Pechino Express insieme a Mattia Stanga.. Deianira Marzano riporta il flirt tra Bresh e Angelica Montini nelle Cinque Terre.. Angelica Montini precedentemente indicata da Fabrizio Corona come presunta amante di Fedez.. Bresh e Angelica Montini sono stati avvistati insieme nelle Cinque Terre, alimentando indiscrezioni su un nuovo legame sentimentale dopo la fine del rapporto del cantante con Elisa Maino.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bresh e Angelica Montini insieme: voci di un flirt nelle Cinque Terre

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