Un gol di Neymar non è bastato a evitare l'eliminazione del Brasile, battuto 2-1 dalla Norvegia nei quarti di finale dei Mondiali negli Stati Uniti. La doppietta di Haaland, attaccante del Manchester City, ha permesso alla Norvegia di qualificarsi, mentre il Brasile è uscito dalla competizione. La partita si è giocata a East Rutherford il 5 luglio 2026.

East Rutherford (Stati Uniti) 5 luglio 2026 - Due gol per riscrivere la mappa del calcio globale, questo è quello che fa Erling Braut Haaland. Il bomber del Manchester City realizza una doppietta e porta ai quarti di finale la Norvegia, battuto per 1-2 il Brasile a cui non basta il gol di Neymar. Una serata da incorniciare per gli scandinavi al loro miglior risultato di sempre al Mondiale, dove oltre ai gol della loro stella, oggi vanno premiati i guantoni di Nyland. Il portiere del Siviglia ferma il penalty a inizio di gara di Bruno Guimares e poi completa una gara fenomenale con un paio di parate eccellenti. Si ferma agli ottavi di finale... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Brasile-Norvegia 1-2, la doppietta di Haaland manda a casa Ancelotti e la Seleçao

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Brasile Norvegia 1-2: HAALAND MANDA A CASA ANCELOTTI! Adani impazzisce in diretta

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Norvegia avanti con doppietta Haaland, il Brasile di Ancelotti saluta il MondialeHaaland segna una doppietta e porta la Norvegia ai quarti di finale, battendo il Brasile 2-1.

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