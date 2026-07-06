Erling Haaland ha segnato una doppietta, portando la Norvegia alla vittoria per 2-1 contro il Brasile e qualificandosi ai quarti di finale. Il Brasile non è riuscito a battere la Norvegia in nessun confronto ufficiale nella loro storia, consolidando così il record negativo contro questa squadra. La partita si è conclusa con la Norvegia che ha ottenuto la vittoria decisiva grazie alle reti di Haaland.

La vera bestia nera delBrasilecontinua ad avere un solo nome:Norvegia. La selezione scandinava resta infatti l’unica nazionale che i verdeoro non sono mai riusciti a battere nella loro storia. Una maledizione che nemmeno Carlo Ancelotti è riuscito a spezzare, con il suo Brasile che saluta il Mondiale agli ottavi di finale, sconfitto 1-2 al termine di una gara che lascia in eredità più di un rimpianto. Sul palcoscenico del New Jersey Stadiumva in scena una sfida intensa, equilibrata e ricca di episodi.Il Brasile costruisce le occasioni più nitide, ma paga a caro prezzo la poca lucidità sotto porta.La Norvegia, invece, dimostra ancora una volta di possedere la qualità più importante nel calcio: la cinicità ed un fuoriclasse como Haalandche certifica di essere il centravanti più forte nel panorama calcistico odierno. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Brasile-Norvegia 1-2: Haaland mette a segno la doppietta e trascina i suoi ai quarti

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Haaland fa fuori il Brasile: doppietta nel finale, la Norvegia vola ai quarti del MondialeLa Norvegia ha eliminato il Brasile dagli ottavi di finale del Mondiale 2026, vincendo 2-1.

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Brasile X Norvegia reddit

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