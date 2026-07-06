Carlo Ancelotti ha dichiarato che la sconfitta rappresenta il primo passo di un nuovo ciclo per la nazionale. Ha aggiunto che da domani si concentreranno sul futuro, anche se la perdita è stata difficile da accettare. Le parole sono state pronunciate in seguito all’eliminazione, evidenziando un cambio di direzione per la squadra. L’allenatore ha parlato di un inizio di un nuovo percorso, senza entrare nei dettagli delle cause o delle strategie future.

“Questa sconfitta è il primo passo del nuovo ciclo di questa nazionale” dice Carlo Ancelotti cercando di masticare un’eliminazione molto dolorosa per il turno e il modo nella quale è arrivata. “È ovvio che siamo tutti profondamente tristi, noi tecnici e i giocatori esattamente come i tifosi, perché la squadra magari non stava facendo un Mondiale spettacolare ma il nostro torneo era sicuramente buono e oggi meritavamo di vincere. Abbiamo fatto una prima parte di gara molto positiva, abbiamo avuto diverse opportunità sullo 0-0. Stavamo controllando la gara e avevamo delle occasioni. Avevamo scelto di non pressare tanto alto per le caratteristiche dell’avversario, veloce in contropiede. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ancelotti: "Questa sconfitta è il primo passo del nuovo ciclo. Da domani pensiamo al futuro"

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