Il Brasile vive momenti di grande delusione dopo l'eliminazione dal Mondiale. L'allenatore ha dichiarato che si apre un nuovo ciclo per la nazionale. La sconfitta ha suscitato molte reazioni nel paese, che ha vissuto un trauma simile in passato, nel 1950, con la sconfitta in finale al Maracanà. Attualmente, non si registrano episodi di grande sconvolgimento come allora, ma il sentimento di delusione resta forte tra i tifosi.

AGI - Il Brasile è sotto shock. Non come nel 1950 quando Il 16 luglio 1950 perse la finale con l'Uruguay al Maracanà (ci furono decine di suicidi). Ma quasi. Dopo 36 anni da Italia '90 - quando fu sconfitta dall'Argentina di Maradona - la nazionale carioca lascia il Mondiale agli ottavi di finale. Con la Norvegia una gara sfortunata, con due protagonisti assoluti, entrambi in campo avversario: il portiere 'paratutto' Nyland e l'attaccante 'segnasempre' Haaland. Risultato 2-0 per l a Norvegia e Brasile a casa. E poco importa che sia una delle nazionali brasiliane più deboli mai viste in un Mondiale. La sconfitta è inattesa e dolorosissima. E Ancelotti è ovviamente sulla graticola. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Brasile sotto shock dopo ko Mondiale. Ancelotti: "Ora inizia nuovo ciclo"

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Endrick Stunned As Brazil Coach Carlo Ancelotti Reveals Tactical Rift

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