La federazione brasiliana ha confermato l’incarico di Carlo Ancelotti come ct della nazionale fino al 2030, nonostante l’eliminazione contro la Norvegia. La decisione è stata comunicata ufficialmente, ribadendo la fiducia totale nel tecnico italiano. L’eliminazione ha portato a discussioni nel mondo del calcio, ma la federazione ha mantenuto la stessa posizione. Ancelotti continuerà a guidare la squadra nelle prossime competizioni, con un contratto che si estende fino al 2030.

Brasile, Ancelotti confermato fino al 2030: la Federazione ribadisce fiducia totale nonostante l’eliminazione con la Norvegia. L’eliminazione dolorosa contro la Norvegia non cambia il futuro della panchina verdeoro: Carlo Ancelotti resterà CT del Brasile fino al 2030. A confermarlo è stato il presidente della Federcalcio brasiliana, Rodrigo Caetano, che ha ribadito la volontà di proseguire con il progetto tecnico guidato dall’allenatore di Reggiolo. Nonostante un Mondiale segnato da prestazioni altalenanti, in casa Brasile non si parla di rivoluzioni. Le responsabilità, sottolineano fonti interne alla Seleção, ricadono soprattutto su una rosa non all’altezza della tradizione dei cinque titoli mondiali, più che sulle scelte del commissario tecnico. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Brasile, Ancelotti blindato fino al 2030: la Federazione ribadisce piena fiducia nel CT italiano

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ANCELOTTI RESTA COL BRASILE FINO AL 2030

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