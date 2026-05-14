Il governo brasiliano ha confermato il rinnovo del contratto del commissario tecnico della nazionale fino al 2030. La firma è stata ufficializzata attraverso un comunicato stampa, che ha specificato la durata dell’accordo e le modalità di conferma. Dopo la conclusione delle trattative, sono state rese note le parole del tecnico, che ha espresso soddisfazione per il prolungamento e si è detto pronto a continuare il suo lavoro con la selezione. La notizia è stata comunicata pubblicamente nel corso di una conferenza stampa.

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© Calcionews24.com - Il Brasile blinda Ancelotti! Ufficiale il rinnovo di contratto del ct fino al 2030: il comunicato e le sue parole

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Brasile di Ancelotti: attivazione con elastici

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