Bouchia El Kerjmi e Benzaid Abdelhadi annegati nel Sesia il ricordo a Casorate e Azzio | Due grandi lavoratori e padri di famiglia è una tragedia

Da ilgiorno.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Due uomini sono morti annegati nel fiume Sesia, uno a Casorate Sempione e l’altro ad Azzio. Entrambi erano conosciuti come lavoratori e padri di famiglia rispettati nelle loro comunità. La notizia ha suscitato cordoglio tra amici e conoscenti, che li ricordano come persone riservate e dedite al lavoro. La tragedia ha coinvolto due uomini di età non specificata, le cui vite sono state interrotte in modo improvviso e inatteso.

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Casorate Sempione (Varese), 6 luglio 2026 –  Due lavoratori, due padri di famiglia, due uomini che nelle rispettive comunità erano conosciuti per la loro riservatezza e per l'impegno quotidiano. È il ricordo che resta di Bouchia El Kerjmi, 51 anni, residente a Casorate Sempione, e di Benzaid Abdelhadi, 46 anni, residente ad Azzio, morti domenica pomeriggio nel tentativo di salvare una bambina di sei anni dalle acque del fiume Sesia. A Casorate, Bouchia El Kerjmi lavorava come operaio ed era il padre della piccola finita in acqua. Aveva tre figli e un quarto era in arrivo.  Il ricordo del sindaco . "Era una persona perfettamente integrata nella nostra comunità”, racconta il sindaco Dimitri Cassani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Bouchia El Kerjmi e Benzaid Abdelhadi annegati nel Sesia, il ricordo a Casorate e Azzio: “Due grandi lavoratori e padri di famiglia, è una tragedia”
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