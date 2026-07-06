Due uomini sono morti nel fiume Sesia a Romagnano Sesia mentre tentavano di salvare una bambina di sei anni. La bambina, figlia di uno dei due uomini e nipote dell’altro, era in difficoltà a causa della corrente del fiume e si trovava in acqua quando sono intervenuti. Entrambi si sono gettati nel fiume per cercare di raggiungerla, ma sono stati travolti dalla corrente e non sono più riusciti a riemergere. La bambina è stata salvata dai soccorritori.

I due uomini si sono gettati nelle acque del fiume per soccorrere la bambina, figlia di Benzaid Abdelhadi e nipote di Bouchia El Kerjmi, finita in difficoltà a causa della corrente. La piccola è stata salvata, mentre per il padre e lo zio ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. ROMAGNANO SESIA (Novara) – Hanno agito senza esitazione, seguendo l’istinto di proteggere una bambina di appena sei anni. Un gesto d’amore che è costato loro la vita. Benzaid Abdelhadi, padre della piccola, e Bouchia El Kerjmi, suo zio, sono morti domenica 5 luglio nelle acque del fiume Sesia, in località La Barca, a Romagnano Sesia, dopo essersi tuffati per salvare la figlia e nipote trascinata dalla corrente. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Benzaid Abdelhadi e Bouchia El Kerjmi muoiono nel Sesia per salvare la figlia e nipote di sei anni: tragedia a Romagnano Sesia

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