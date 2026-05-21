Napoli | Engie al fianco del Museo di Capodimonte presentato il nuovo corso del polo museale

A Napoli, il Museo di Capodimonte ha annunciato un nuovo progetto di riqualificazione del complesso museale. L'intervento prevede interventi sulla riqualificazione energetica e l'installazione di impianti per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. La collaborazione con Engie mira a realizzare anche interventi di restauro e miglioramento degli impianti esistenti. La presentazione del nuovo corso del polo museale è avvenuta alla presenza di rappresentanti istituzionali e tecnici del settore.

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Riqualificazione energetica, autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, restauro architettonico e nuovi spazi funzionali per i visitatori: a due anni dall’annuncio di avvio dei lavori, il Museo e Real Bosco di Capodimonte ed Engie Italia hanno inaugurato il nuovo corso del plesso museale partenopeo. Un progetto ambizioso che segna un passaggio strategico nel percorso di innovazione del patrimonio culturale italiano. L’intervento è stato realizzato da Engie, operatore di riferimento nel settore dell’energia, nell’ambito del primo Partenariato pubblico-privato (Ppp) attivato dal ministero della Cultura per la riqualificazione di un museo autonomo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Napoli: Engie al fianco del Museo di Capodimonte, presentato il nuovo corso del polo museale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Museo e Real Bosco di Capodimonte. Sullo stesso argomento ENGIE, energia rinnovabile e riduzione dei consumi per il Museo di CapodimonteNAPOLI (ITALPRESS) – Riqualificazione energetica, autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, restauro architettonico e nuovi spazi funzionali... Lucca: il nuovo logo del polo museale, apertura nel 2028Il nuovo simbolo grafico del Centro delle Arti di Lucca è stato ufficialmente presentato, segnando un passo concreto verso l'apertura prevista per la... Napoli, Engie al fianco del Museo di Capodimonte: presentato il nuovo corso del polo musealeRiqualificazione energetica, autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, restauro architettonico e nuovi spazi funzionali per i visitatori: a due anni dall’annuncio di avvio dei lavori, il Museo e ... msn.com ENGIE, al Museo di Capodimonte energia rinnovabile, tecnologia e nuovi spaziNAPOLI (ITALPRESS) - Energia rinnovabile, tecnologia e nuovi spazi per valorizzare il patrimonio artistico. A due anni dall’annuncio di avvio dei lavori, ... italpress.com