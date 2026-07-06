Bonifici tra parenti come evitare i controlli dell'Agenzia delle Entrate | casuale chiara e importi unici

Per evitare controlli dell'Agenzia delle Entrate sui bonifici tra parenti, è consigliabile usare causali chiare e specifiche. È preferibile inviare importi unici anziché più trasferimenti separati. Inoltre, è importante conservare tutta la documentazione relativa ai bonifici per un lungo periodo. Questi accorgimenti aiutano a rendere più trasparenti le operazioni e a ridurre rischi di verifiche fiscali.

Quando si inviano dei soldi ai parenti - che siano genitori, figli, fratelli o altro - tramite un bonifico è bene seguire alcune regole di base: una causale chiara, importi possibilmente non separati e documentazione conservata a lungo. Altrimenti, in caso di controlli dell'Agenzia delle Entrate, magari dopo anni, si rischia di non essere in grado di giustificare un prestito o una donazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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STRETTA SUI BONIFICI TRA GENITORI E FIGLI O PARENTI: L'AGENZIA DELLE ENTRATE VUOLE TASSARLI TUTTI...

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