Bologna nascoste nei trolley 40 bottiglie contenenti 130 litri di droga liquida sintetica Monkey Tail | un arresto e una denuncia

Nelle recenti operazioni di polizia, sono state trovate oltre 40 bottiglie di Monkey Tail, una droga liquida sintetica, nascoste all’interno di trolley. La quantità totale di sostanza sequestrata supera i 130 litri. Un uomo è stato arrestato e un altro denunciato in relazione al ritrovamento. La droga, nota come coda di scimmia, è stata scoperta durante controlli di routine.

Nascoste all’interno dei trolley, più di 40 bottiglie contenenti Monkey Tail, la droga liquida sintetica nota anche come coda di scimmia: a vedersi, quasi un succo di frutta, o una qualsiasi altra bevanda scura, ma in realtà le analisi di laboratorio hanno smascherato l’escamotage e dimostrato come all’interno di quelle bottiglie ci fosse appunto sostanza stupefacente disciolta in alcol che, una volta sul mercato – solitamente viene ulteriormente mixata nei drink e nei cocktail –, avrebbe potuto fruttare più di centomila euro. Sulle piazze di spaccio quei 130 litri complessivi di Monkey Tail non ci arriveranno, perché sequestrati con... 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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