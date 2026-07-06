I sindacati di Bologna stanno negoziando sul bilancio comunale, cercando di ottenere circa 10 milioni dei 70 milioni di avanzo. Hanno proposto mutui a tassi agevolati garantiti dal Comune e richiesto una revisione dell’Irpef. La discussione si concentra sull’allocazione delle risorse per sostenere chi si trova in difficoltà, con l’obiettivo di influenzare le decisioni sulle spese future del municipio.

«Che Bologna sostenga davvero chi è in difficoltà». Facendo riferimento al nome del progetto che Palazzo d’Accursio ha annunciato per aiutare famiglie e ceto medio e che esordisce con un fondo da un milione di euro per gli studenti universitari, è questa la sintesi della piattaforma con cui Cgil, Cisl e Uil si presenteranno lunedì 6 giugno in Comune per discutere dell’utilizzo dell’avanzo del bilancio 2025. Un tesoretto di 70,8 milioni di euro all’interno del quale, al netto di altre iniziative allo studio come una collaborazione con gli istituti di credito per garantire finanziamenti a tasso zero o agevolato, stimano di incidere per l’allocazione di poco più di 10 milioni. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Bologna, i sindacati e le trattative per il bilancio: puntano a incidere per 10 dei 70 milioni di «tesoretto». «Mutui a tassi agevolati con la garanzia del Comune, l'Irpef è da rivedere»

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