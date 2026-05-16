Nel bilancio consuntivo per il 2025, i conti dell’amministrazione comunale risultano in ordine, con un avanzo di circa 20 milioni di euro. Tale somma deriva principalmente dai proventi della tassa di soggiorno, dall’Irpef e da multe raccolte nel corso dell’anno. Il sindaco ha dichiarato che questa cifra sarà destinata a finanziare nuovi investimenti, senza indicare specifici progetti o priorità. La gestione finanziaria sembra aver garantito un saldo positivo rispetto alle spese sostenute.

IL BILANCIO CONSUNTIVO. Conti in ordine nel 2025, Gandi: «L’avanzo sarà utilizzato per gli investimenti». Nuovo record per le entrate dal turismo. Le sanzioni portano 14,7 milioni, uno in più dell’anno precedente. «Abbiamo una situazione che non presenta nessun profilo critico, il mio augurio è che si vada avanti così ancora per molti anni». Palazzo Frizzoni chiude i conti sul 2025 con l’approvazione del bilancio consuntivo e il vicesindaco e assessore al Bilancio Sergio Gandi si dice «soddisfatto» con un risultato di amministrazione di circa 96.310.000 euro e un «tesoretto» di oltre 20 milioni, avanzo che la Giunta Carnevali destinerà a nuovi interventi e opere pubbliche (l’elenco è in via di definizione) con due variazioni durante l’estate. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Palafrizzoni, un «tesoretto» da 20 milioni. Grazie a tassa di soggiorno, Irpef e multe

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