Il 2 luglio un aereo russo Tu-142 “Bear F” è stato intercettato vicino alla portaerei britannica HMS Prince of Wales durante un’esercitazione NATO nel Mare di Norvegia. Il velivolo ha volato a distanza ritenuta ravvicinata, generando allarmi acustici a bordo. La presenza del quadrimotore russo, progettato per missioni di antisommergibile e ricognizione, ha suscitato preoccupazioni per un possibile blitz. La situazione è stata monitorata dalle forze navali coinvolte nell’esercitazione.

Il 2 luglio un aereo russo del tipo Tu-142 “Bear F”, possente quadrimotore equipaggiato per condurre missioni di lotta antisommergibile e ricognizione, è stato intercettato mentre volava eccessivamente vicino alla portaerei inglese HMS Prince of Wales, impegnata in un’esercitazione della NATO nel Mare di Norvegia. I rapporti indicano che l'aeromobile russo, classificato come pattugliatore marittimo, ha lanciato boe sonar monouso, di solito impiegate per la rilevazione di unità sottomarine, nelle acque in prossimità della Prince of Wales. Dalla portaerei inglese sono decollati immediatamente dei caccia F-35B che hanno intercettato e scortato l'aeromobile russo, allontanandolo dallo spazio di manovra della nave da guerra inglese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Boe acustiche contro la portaerei inglese, allarme per il blitz del bombardiere russo

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