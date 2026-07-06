Il concerto di Bobby Solo previsto a Castiglione del Lago lo scorso 4 luglio è stato annullato all’ultimo momento. La motivazione ufficiale indicata è stata la presenza di moscerini che avrebbero disturbato l’evento. La notizia è stata comunicata ai partecipanti poche ore prima dell’orario stabilito, senza ulteriori dettagli sui motivi pratici o sanitari. Nessun altro artista ha preso il suo posto nel cartellone della serata.

Bobby Solo sarebbe dovuto essere il protagonista di un concerto a Castiglione del Lago che, secondo il programma, avrebbe dovuto avere luogo lo scorso sabato, 4 luglio. L'esibizione, che poteva farsi fregio della splendida cornice della Rocca del Leone, faceva parte della kermesse Festival dei Tramonti. Tuttavia, il concerto dell'interprete di Una lacrima sul viso, è stato cancellato all'improvviso, a pochissime ore dal suo inizio. A darne notizia era stata proprio la direzione del festival musicale in riva al lago, attraverso un post condiviso sull' account Instagram ufficiale, in cui si poteva leggere: "Siamo costretti ad annullare il concerto di Bobby Solo previsto per stasera". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bobby Solo nella bufera. "Concerto annullato per moscerini"

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