A Garlasco, in provincia di Pavia, si sono diffusi nuovi estratti audio legati a un caso giudiziario in corso. Tra le registrazioni emerge che uno degli interlocutori afferma: “L’interesse non era reciproco. Quel video, io ce l’ho. Anche lui lo sa, ho visto dal suo cellulare”. La Procura ha raccolto un totale di 21 elementi che fanno parte degli atti investigativi.

Garlasco (Pavia), 13 maggio 2026 - Tra i 21 "elementi" che negli atti della Procura vengono elencati a carico di Andrea Sempio, accusato di essere il responsabile dell' omicidio pluriaggravato di Chiara Poggi commesso il 13 agosto 2007, ci sono anche le "bugie" che l'indagato avrebbe raccontato agli inquirenti sulle "tre telefonate a casa Poggi" pochi giorni prima del delitto. E, oltre al suo Dna sulle unghie della vittima, l'impronta palmare 33 che viene associata all'impronta della scarpa con la sua a pallini (non Frau e conseguentemente non con certezza di numero 42), ci sono i suoi soliloqui in auto, in cui menziona i video intimi. pavia Andrea Sempio ha lasciato la Procura di Pavia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I nuovi audio di Sempio: “L’interesse non era reciproco. Quel video, io ce l’ho. Anche lui lo sa, ho visto dal suo cellulare”

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