Il concerto di Bobby Solo previsto a Castiglione del Lago è stato annullato. La decisione ha suscitato polemiche sul pagamento del compenso, con il cantante che ha annunciato di tornare a settembre. L’evento, inizialmente considerato il momento principale del Festival dei Tramonti, si è trasformato in una controversia legata a questioni contrattuali. Nessuna comunicazione ufficiale ha chiarito i motivi dell’annullamento o le modalità del rimborso ai biglietti.

Un imprevisto decisamente singolare ha trasformato quello che doveva essere il fiore all’occhiello del Festival dei Tramonti in un infuocato caso dell’estate. Il tanto atteso concerto di Bobby Solo, in programma sabato 4 luglio nella suggestiva cornice della Rocca del Leone a Castiglione del Lago, in provincia di Perugia, è saltato all’ultimo minuto. Non ci sono state note tra le antiche mura e la platea è rimasta deserta: l’intramontabile artista ha infatti deciso di lasciare la location nel pomeriggio a causa di un’invasione di chironomidi, i fastidiosi moscerini tipici delle zone lacustri. Non una grossa novità, per chi suona in quei luoghi, ma per l’artista si è trattato di una condizione inconciliabile col suo concerto che ha deciso di cancellare dopo la prova del suono decisamente fastidiosa per lui. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Annullato il concerto di Bobby Solo a Castiglione del Lago, è polemica sul compenso: “Tornerò a settembre”

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Bobby Solo cancella il concerto: «Troppi moscerini per esibirsi», organizzatori sulle barricate

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