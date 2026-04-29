Lavori al nodo di Seveso cantieri anche di giorno | treni limitati e bus sostitutivi per mesi

A partire da lunedì 4 maggio e fino al 12 dicembre, i lavori di potenziamento del nodo ferroviario di Seveso si svolgeranno anche durante le ore diurne. Per questa durata, i treni saranno limitati e saranno attivi servizi di autobus sostitutivi. Le attività di cantiere coinvolgeranno diverse fasce orarie e dureranno per diversi mesi, coinvolgendo il traffico ferroviario nella zona.

Da lunedì 4 maggio fino a sabato 12 dicembre i lavori di potenziamento del nodo ferroviario di Seveso saranno eseguiti anche di giorno. Di conseguenza, nei giorni feriali (escluso il sabato dalle 9 alle 17) la circolazione subirà modifiche sulla linea S4 CamnagoLentate-Milano Bovisa-Milano.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Lavori sulla ferrovia, stop ai treni per due giorni tra Seveso, Meda e Camnago: i bus sostitutiviIl grosso dei lavori è riservato all’attivazione di un nuovo binario di circolazione, che sarò attivo a partire da lunedì 9 marzo. Lavori di potenziamento. Stop ai treni, bus sostitutiviUn display lo comunica a tutti i viaggiatori: da lunedì al 4 aprile, per lavori di manutenzione programmata e potenziamento tecnologico nella... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Tav, slitta ancora il nodo di Firenze: Salvini sposta il traguardo al 2029-2030; Completati i lavori alla stazione di Valmontone, pronto il nuovo nodo di scambio. Investimento regionale da 1,25 milioni; Cantieri dell’Alta Velocità a Verona Ovest, iniziano i lavori per la Strada di Gronda; Lavori Tav ingresso Ovest proseguono: primi scavi sulla futura Strada di Gronda. Lavori al nodo di Seveso, cantieri anche di giorno: treni limitati e bus sostitutivi per mesiDa lunedì 4 maggio fino a sabato 12 dicembre i lavori di potenziamento del nodo ferroviario di Seveso saranno eseguiti anche di giorno ... milanotoday.it Braccianese, al via i lavori: due milioni per due rotatorie. L'assessora Segnalini: «Nodo critico per sicurezza e viabilità»Gli interventi voluti dal sindaco Roberto Gualtieri, sono congiunti con Città Metropolitana, i Municipi e Anas e Roma Capitale ... roma.corriere.it Montevago inizia i lavori per la Sorgente San Nicola, un passo cruciale per il servizio idrico locale e il benessere della comunità. Scopri tutti i dettagli nell'articolo completo e non perderti le informazioni più importanti. - facebook.com facebook #Sassari, lavori delle squadre di #Abbanoa in corso in via Satta Branca, nell'incrocio tra via Saffi e piazza Sant'Antonio e sulla s.v. Li Giosi Nobi, ad #Alghero in via Morandi, piazza Santa Croce e in località Sa Segada sulla s.v. Paris Giega e sulla Strada Barba x.com