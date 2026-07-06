Bless4Hydro presentato a Valbondione il nuovo progetto idroelettrico

A Valbondione è stato presentato Bless4Hydro, un nuovo progetto idroelettrico. La Lombardia produce più del 25% dell’energia idroelettrica nazionale, confermandosi come regione leader in questo settore. La regione combina questa posizione con l’adozione di tecnologie innovative nel campo dell’energia rinnovabile. La presentazione del progetto sottolinea l’impegno regionale nel settore idroelettrico e nella ricerca di soluzioni avanzate per la produzione di energia pulita.

“La Lombardia si conferma regione leader nell’idroelettrico: da soli produciamo oltre il 25% dell’energia nazionale generata da questa fonte. Un primato che va di pari passo con l’innovazione tecnologica”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo alla Centrale Enel di Dossi a Valbondione (BG), all’inaugurazione di Bess4Hydro, il primo modello in Europa a prevedere l’esercizio integrato di una batteria a litio in un impianto idroelettrico programmabile a bacino come unità unica a mercato. “Sull’idroelettrico – ha proseguito Fontana – la Lombardia, dunque, continua a essere apripista. Siamo stati i... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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