Nuovo stadio Neri è scaduto il termine per le integrazioni al progetto | nessun documento presentato
Il termine per le integrazioni al progetto del nuovo stadio Romeo Neri è scaduto senza che siano stati presentati nuovi documenti. Il Comune di Rimini aveva stabilito una scadenza, ma nessuna integrazione è arrivata entro il limite stabilito.
È scaduto senza esito il termine fissato dal Comune di Rimini per la presentazione delle integrazioni richieste al progetto del nuovo stadio Romeo Neri. Alla data del 3 giugno, indicata dall'amministrazione come ultimo giorno utile per colmare le carenze evidenziate dagli uffici comunali, non è. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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