È stato presentato il progetto di riqualificazione dello stadio Renzo Barbera a Palermo, segnando un passo importante nel processo di aggiornamento dell’impianto sportivo locale. Il progetto prevede interventi di rigenerazione urbana e sostenibilità, nel rispetto delle norme vigenti. La proposta include diverse migliorie strutturali e ambientali, con l’obiettivo di rendere l’impianto più funzionale e rispettoso dell’ambiente. La presentazione si inserisce nel percorso di aggiornamento degli spazi sportivi della città.

Il Palermo ha presentato il progetto per la riqualificazione dello stadio Renzo Barbera, segnando un nuovo passaggio nel piano di modernizzazione dell’impianto sportivo cittadino. Il progetto è stato sviluppato dallo studio internazionale di architettura Populous, specializzato nella realizzazione di stadi e strutture dedicate allo sport e all’intrattenimento. L’obiettivo dichiarato dal club è trasformare il Barbera in una struttura moderna, multifunzionale e maggiormente integrata con il tessuto urbano di Palermo. Il nuovo impianto sarà infatti pensato non soltanto per ospitare partite di calcio, ma anche grandi eventi culturali e concerti internazionali.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Nuovo stadio Barbera di Palermo, presentato il progetto tra rigenerazione urbana e sostenibilità

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Palermo - Nuovo stadio Barbera, presentato documento fattibilità con 4 alternative

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