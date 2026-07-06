Bisceglie | caduto dal letto morto bimbo di dieci mesi Decesso nel pronto soccorso

Un bambino di dieci mesi è morto nel pronto soccorso dopo essere stato portato in ospedale dalla madre. La donna ha dichiarato che il bambino era caduto dal letto prima di essere trasportato. All’arrivo, le condizioni del bambino erano gravissime e nonostante i tentativi di soccorso, è deceduto. La polizia ha aperto un’indagine per chiarire le circostanze del decesso.

La mamma lo ha portato al pronto soccorso ospedaliero. Il bambino era in condizioni gravissime e nel presidio ospedaliero è morto. La donna ha riferito che il bimbo, dieci mesi, era caduto dal letto. Indagine dei carabinieri. Accaduto a Bisceglie. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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