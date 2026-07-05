Bimbo di 10 mesi morto in ospedale dopo il ricovero | Caduto dal letto a casa

Da quotidianodipuglia.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un bambino di 10 mesi è deceduto poco dopo il ricovero in ospedale a Bisceglie, domenica 5 luglio. Il bambino era stato portato in pronto soccorso da un mezzo privato e i medici hanno tentato di rianimarlo senza successo. La famiglia ha riferito che il bambino era caduto dal letto a casa prima di essere portato in ospedale. Non sono state fornite altre informazioni sulle cause del decesso.

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Un bimbo di 10 mesi, accompagnato da un mezzo privato in Pronto soccorso, è morto subito dopo. Inutili sono stati i tentativi di rianimarlo. La vicenda è avvenuta a Bisceglie, nel pomeriggio di domenica 5 luglio. In base alle informazioni ricostruite, si sarebbe registrato un incidente tra le mura domestiche in un'abitazione nei pressi della litoranea di Ponente. I genitori, preocupatissimi di quanto accaduto in casa e per le condizioni del loro piccolo, avrebbero preso l'auto e si sarebbero precipitati all'ospedale "Vittorio Emanuele II" di Bisceglie.Purtroppo, per i medici, non c'è stato molto da fare. La caduta dal letto Secondo quanto riferito il piccolo sarebbe morto a causa delle lesioni riportate in una caduta. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

bimbo di 10 mesi morto in ospedale dopo il ricovero caduto dal letto a casa
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