Un bambino di 10 mesi è deceduto poco dopo il ricovero in ospedale a Bisceglie, domenica 5 luglio. Il bambino era stato portato in pronto soccorso da un mezzo privato e i medici hanno tentato di rianimarlo senza successo. La famiglia ha riferito che il bambino era caduto dal letto a casa prima di essere portato in ospedale. Non sono state fornite altre informazioni sulle cause del decesso.

Un bimbo di 10 mesi, accompagnato da un mezzo privato in Pronto soccorso, è morto subito dopo. Inutili sono stati i tentativi di rianimarlo. La vicenda è avvenuta a Bisceglie, nel pomeriggio di domenica 5 luglio. In base alle informazioni ricostruite, si sarebbe registrato un incidente tra le mura domestiche in un'abitazione nei pressi della litoranea di Ponente. I genitori, preocupatissimi di quanto accaduto in casa e per le condizioni del loro piccolo, avrebbero preso l'auto e si sarebbero precipitati all'ospedale "Vittorio Emanuele II" di Bisceglie.Purtroppo, per i medici, non c'è stato molto da fare. La caduta dal letto Secondo quanto riferito il piccolo sarebbe morto a causa delle lesioni riportate in una caduta. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Bimbo di 10 mesi morto in ospedale dopo il ricovero: «Caduto dal letto a casa»

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