Un bambino di 10 mesi è morto in ospedale dopo essere stato portato in pronto soccorso con un mezzo privato. Secondo quanto riferito, si sarebbe verificato un incidente in casa, con il bambino caduto dal letto. Nonostante i tentativi di rianimazione, il piccolo è deceduto subito dopo l’arrivo in ospedale. L’episodio è avvenuto a Bisceglie nel pomeriggio di domenica 5 luglio.

Un bimbo di 10 mesi, accompagnato da un mezzo privato in Pronto soccorso, è morto subito dopo. Inutili sono stati i tentativi di rianimarlo. La vicenda è avvenuta a Bisceglie, nel pomeriggio di domenica 5 luglio. In base alle informazioni ricostruite, si sarebbe registrato un incidente tra le mura domestiche in un'abitazione nei pressi della litoranea di Ponente. I genitori, preocupatissimi di quanto accaduto in casa e per le condizioni del loro piccolo, avrebbero preso l'auto e si sarebbero precipitati all'ospedale "Vittorio Emanuele II" di Bisceglie.Purtroppo, per i medici, non c'è stato molto da fare. La caduta dal letto Secondo quanto riferito il piccolo sarebbe morto a causa delle lesioni riportate in una caduta. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Bimbo di 10 mesi morto in ospedale dopo il ricovero: «Caduto dal letto in casa»

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BOLOGNA, MORTO IL BIMBO DI 15 MESI CADUTO DALLA FINESTRA MENTRE GIOCAVA IN CAMERA CON LA SORELLA

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