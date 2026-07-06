Un bambino di dieci mesi è morto domenica 5 luglio a Bisceglie dopo essere caduto dal letto dei genitori. I genitori hanno chiamato il 118, ma i tentativi di rianimarlo al pronto soccorso sono stati inutili. La polizia ha avviato un’indagine per accertare le cause dell’incidente. Non sono stati resi noti altri dettagli sulla dinamica della caduta.

Tragedia a Bisceglie, nella Bat. Un bambino di dieci mesi è morto, domenica 5 luglio. in seguito alle gravi lesioni riportate dopo una caduta dal letto dei genitori. Il piccolo avrebbe compiuto un anno alla fine del prossimo agosto.Secondo quanto riferito dalla madre, il bimbo sarebbe caduto dal lettone in casa nonostante la presenza di cuscini posti a protezione. Subito dopo l’accaduto è stato accompagnato d’urgenza in ospedale. All’arrivo in Pronto soccorso le condizioni sono apparse immediatamente critiche: il bambino era cianotico e presentava battito cardiaco flebile. Gli operatori sanitari hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, proseguite per circa un’ora, senza però riuscire a salvarlo. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Bisceglie, bimbo di dieci mesi cade dal letto dei genitori e muore: inutili i tentativi per rianimarlo al pronto soccorso

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