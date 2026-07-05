Bisceglie bambino di dieci mesi cade dal letto dei genitori e muore | inutile la corsa in ospedale

Da bari.repubblica.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un bambino di 10 mesi è deceduto a Bisceglie dopo essere caduto dal letto dei genitori. La madre ha portato il piccolo in ospedale, spiegando che il bambino era caduto dal lettone nonostante fossero stati messi dei cuscini a barriera. Il bambino, che avrebbe compiuto un anno a fine agosto, è stato colpito da lesioni riportate nella caduta. La corsa in ospedale si è rivelata inutile.

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Un bimbo di 10 mesi è morto a Bisceglie, nel nord Barese, a causa delle lesioni riportate in una caduta. Il piccolo, che avrebbe compiuto un anno alla fine del prossimo agosto, è stato accompagnato in ospedale dalla mamma che ha raccontato che il bimbo è caduto dal lettone malgrado fossero stati posti dei cuscini a barriera. Al suo arrivo in Pronto soccorso, i medici si sono resi conto che era cianotico e che i battiti i cardiaci erano flebili. Il personale medico ha praticato per un'ora le manovre di rianimazione ma invano: il bimbo è deceduto. Il suo corpo è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sull'accaduto indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Bari.repubblica.it

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Malore in casa, a Bisceglie muore un bambino di 10 mesi: inutile la corsa in ospedaleUn bambino di 10 mesi è deceduto a Bisceglie a seguito di una caduta da un lettone, nonostante fossero stati messi dei cuscini come barriera.

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