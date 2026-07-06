Un bambino di 10 mesi è morto nel pomeriggio di domenica al pronto soccorso di un ospedale in provincia di Barletta-Andria-Trani. Nonostante i tentativi di soccorso dei medici, il decesso si è verificato poco dopo l’arrivo. È stata aperta un’indagine per accertare le cause della morte. La procura ha disposto l’autopsia e il sequestro della cartella clinica. La famiglia del bambino è stata informata dell’accaduto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una tragedia si è consumata nel pomeriggio di domenica a Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani, dove un bambino di appena 10 mesi è deceduto al pronto soccorso dell’ospedale cittadino nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita. Il piccolo è stato accompagnato in ospedale dai familiari, ma le sue condizioni sono apparse fin da subito estremamente critiche. Sul caso sono stati avviati accertamenti per chiarire con esattezza quanto accaduto. Il racconto della madre e la ricostruzione dei fatti. Secondo una prima ricostruzione fornita ai sanitari dalla madre del bambino, il piccolo sarebbe caduto dal letto matrimoniale dell’abitazione di famiglia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Bimbo di 10 mesi muore in ospedale a Bisceglie: aperta un’indagine sulle cause del decesso

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